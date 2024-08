fot. Xbox Game Studios

Avowed to nadchodzące RPG od doświadczonego w tym gatunku studia Obsidian Entertainment. Produkcja, w której trafimy do świata fantasy o nazwie Eora (znanego z Pillars of Eternity) miał zadebiutować jeszcze w tym roku, ale niedawno zdecydowano się przesunąć jego debiut na początek przyszłego roku. Na osłodę dostaliśmy jednak nową informację, która może zainteresować wyczekujących na ten tytuł fanów.

Reżyserka gry, Carrie Pattel, miała okazję porozmawiać z dziennikarzami serwisu IGN, którzy zapytali ją o liczbę zakończeń. Pattel nie ujawniła konkretnej liczby, ale zdradziła, że będzie ona dwucyfrowa. Finał, jaki zobaczymy ma zależeć od tego, jakie decyzje będziemy podejmować w toku rozgrywki.

Twoje zakończenie tak naprawdę jest sumą podejmowanych podczas gry wyborów.

Avowed - premiera 18 lutego 2025 roku na PC oraz konsolach Xbox Series X i S. Gra od dnia debiutu dostępna będzie w ramach katalogu Xbox Game Pass.