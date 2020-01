Bad Boy - Patryk Vega wrzuca plakat filmu i dementuje kolejne spekulacje

Bad Boy to nowy film Patryka Vegi, w którym reżyser podejmuje się tematu patologii w środowisku związanym z piłką nożną w naszym kraju. Co jakiś czas twórca wrzuca do sieci materiały wideo promujące film. Tym razem Vega postanowił zdementować spekulacje jakoby postać grana w produkcji przez Katarzynę Zawadzką miałaby być wzorowana na osobie Magdaleny Kralki, poszukiwanej przez Interpol za kierowanie grupą przestępczą związaną ze środowiskiem pseudokibiców jednego z klubów piłkarskich. Wideo jest dostępne poniżej.

Film poruszy kwestię powiązań z mafią, gangsterami, ustawienie meczów, groźby, zastraszania i agresja na stadionach. Bohaterami są dwaj bracia Piotr, który jest policjantem oraz Paweł, który jest przestępcą. Kiedy za sprawą donosu Paweł ląduje w więzieniu z uwagi na powiązanie z kibicowskim gangiem Twardego, Piotr decyduje się wyciągnąć brata. Ten jednak wykorzystuje sytuację, by przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście.

W obsadzie są Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zawadzka i Zbigniew Zamachowski. Na ekranie zobaczymy też dwóch znanych piłkarzy - Kamila Grosickiego oraz Sławomira Peszko.

Bad Boy - premiera filmu 21 lutego.