Doktor Dolittle - film będzie klapą. Bad Boys For Life to wykorzystuje

Doktor Dolittle to pierwszy film Roberta Downeya Jr. po Avengers: Koniec gry. Wygląda na to, że aktor nie będzie dobrze wspominać tej przygody. Prognozuje się fatalne otwarcie w wysokości 20 mln dolarów w USA. Z uwagi na gigantyczny budżet 175 mln dolarów plus koszty promocji, po weekendzie powinniśmy dowiedzieć się, jak wysokie straty przyniesie ten film.

Do tego recenzje krytyków są tragiczne. Średnia ocen zamyka się w 4/10. Czytamy, że to jeden wielki chaos, nuda, sztywne poczucie humoru, kiepskie efekty specjalne i treść skierowana do najmłodszych widzów. Zbudowano ją w taki sposób, że wprowadzi najmłodszych w konsternację, a u dorosłych wywoła ból głowy. Jednak według Deadline, dzieci poniżej 12 roku życia dobrze się bawiły (według analiz Post Trak, którzy przeprowadzają sondy po pierwszych seansach). Krytycy nazywają to jednym z najgorszych filmów ostatnich lat i stawiają obok Kotów na jednej półce. Według wielu to najgorsza produkcja w karierze Roberta Downeya Jr.

Sytuację wykorzystuje Bad Boys for Life, który zaczął dobrze w czwartek wieczorem z wynikiem 6,3 mln dolarów. Dzięki temu mówią, że film może osiągnąć minimalną kwotę od 50 do 56 mln dolarów w 3 dni. Do niedawna prognozy były o wiele niższe, ale dobre recenzje krytyków oraz widzów wpływają pozytywnie na zwiększenie wyniku. Niewykluczone, że film zaskoczy. Z uwagi na wysoką kategorię wiekową oraz budżet sięgający 90 mln dolarów jest szansa na pierwszy wielki hit 2020 roku.