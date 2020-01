Bad Boys For Life z pierwszymi recenzjami. Krytycy zadowoleni

Bad Boys for Life to nadchodząca kontynuacja serii filmowej Bad Boys. W rolach głównych powracają aktorzy z pierwowzoru - Martin Lawrence i Will Smith. Przypomnijmy, że fabuła skupia się na policjantach z Miami, którzy będą polować na Armando Armasa, szychę kartelu narkotykowego. Za kamerą stanęli Adil El Arbi i Bilall Fallah.

Do sieci trafiły pierwsze recenzje filmu, które są bardzo optymistyczne. Choć zwiastuny mogły tego nie zapowiadać, okazało się, że powrót Smitha i Lawrence'a do swoich ról jest bardziej niż pozytywny. Na ten moment film ma 90% pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes i średnią ocenę 6,73. Krytycy nazywają ten film najlepszą odsłoną z trylogii. Chwaleni są twórcy za dostarczenie nieskrępowanej rozrywki, która bardzo przypomina najlepsze momenty filmów akcji z lat 90., kiedy to dominował specyficzny humor z pościgami i dużą liczbą wybuchów w tle. Ciepłe słowa kierowane są także w stronę duetu aktorów: Smitha i Lawrence'a, którzy dobrze bawią się na ekranie i przywołują sporo wspomnień. Krytycy zwracają oczywiście uwagę, że film ten skierowany jest szczególnie do fanów poprzednich odsłon, ale nawet postronni widzowie bez poczucia nostalgii mogą wynieść pozytywne wrażenia z seansu. W dwóch zdecydowanie negatywnych recenzjach, dziennikarze zwracają uwagę na brak polotu i pomysłów, które mogłyby wyróżnić ten film na tle poprzedników. Więcej opinii i recenzji amerykańskich krytyków możecie zobaczyć pod tym adresem.

W obsadzie są również Vanessa Hudgens (Zamiana z księżniczką), Alexander Ludwig (Wikingowie), Joe Pantoliano (wraca z poprzednich części) i Charles Melton.

Zobacz także:

Data premiery filmu w Polsce 24 stycznia.