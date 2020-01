Bad Boys for Life przewyższa oczekiwania. Świetne otwarcie w box office

Bad Boys for Life króluje podczas długiego weekendu w USA. Film zbiera 59,1 mln dolarów (68,1 mln dolarów z 4 dni) i nie pozostawia szans konkurencji. Wynik z czterech dni jest o 70% większy, niż przedpremierowe prognozy, które szacowały kwotę na poziomie 40 mln dolarów. Poniedziałek jest jeszcze szacunkowy, ale według portalu Deadline, ten wynik może być jeszcze większy i być może przekroczy kwotę 71 mln dolarów. Jest to oczywiście lepsze otwarcie od poprzednich części i drugie najlepsze w historii długiego weekendu z okazji dnia Martina Luthera Kinga. Rekordzistą pozostaje Snajper z wynikiem 107,2 mln dolarów. Prognozuje się, że w USA film zbierze łącznie około 200 mln dolarów.

Natomiast na świecie film zbiera 38,6 mln dolarów z zaledwie 39 krajów, ponieważ w największych rynkach wejdzie dopiero na ekrany. Jest to nowy rekord serii. Łącznie z poniedziałkowymi szacunkami Bad Boys for Life powinien mieć 106,7 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów. Według dziennikarzy Deadline największy wpływ na chwaloną jakość filmu miał duet reżyserów z Belgii, którzy byli wielkimi fanami serii oraz sam Will Smith, któremu zależało, by zrobić coś nowego i innego, niż w poprzednich częściach.

Na drugim miejscu debiutuje Doktor Dolittle z fatalnym wynikiem 22,5 mln dolarów (30 mln dolarów z 4 dni). Sumując z wpływami ze świata obraz zebrał tylko 57,3 mln dolarów. Przewiduje się wysokie spadki zainteresowania filmem. Z uwagi na budżet w wysokości 175 mln dolarów plus koszty promocji, mówimy o jednej z największych klap 2020 roku.

Top 10 Box Office w USA (wyniki z 3 dni):