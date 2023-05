BAFTA TV 2023 - nagrody rozdane. Kate Winslet i Dahmer – Potwór ze statuetkami

fot. materiały prasowe

Rob Beckett i Romesh Ranganathan poprowadzili tegoroczne rozdanie nagród BAFTA, Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Ceremonia odbyła się 14 maja w londyńskim Royal Festival Hall.

Kate Winslet zdobyła statuetkę za główną rolę w dramacie telewizyjnym I Am Ruth, który jest częścią serialu I Am... Nagrodę odbierała wraz ze swoją córką Mią Threapleton, z którą zagrała w tym odcinku. Ponadto produkcja zwyciężyła w kategorii na najlepszy dramat telewizyjny.

Powody do radości mieli również twórcy Sióstr na zabój (Bad Sisters). Tytuł otrzymał nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego, a do tego statuetkę otrzymała Anne-Marie Duff za drugoplanową rolę. Dwie nagrody zdobyła też produkcja Derry Girls - za najlepszy serial komediowy oraz najlepszy występ w komedii (Siobhan McSweeney). Bena Whishawa nagrodzono za główną rolę w Będzie bolało, a Adeela Akhtara za drugoplanową rolę w Sherwood.

Najlepszy serialem międzynarodowym okazał się Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera, który pokonał takie tytuły jak The Bear, Wednesday i Biały lotos.

Poniżej znajduje się lista zwycięzców BAFTA TV Awards w najważniejszych kategoriach wraz z pozostałymi nominacjami.

fot. materiały promocyjne // Siostry na zabój

BAFTA TV 2023 - zwycięzcy

SERIAL DRAMATYCZNY

Siostry na zabój - zwycięzca

The Responder

Sherwood

Somewhere Boy

AKTORKA

Billie Piper – Nienawidzę Suzie

Imelda Staunton – The Crown

Kate Winslet – I Am Ruth - zwyciężczyni

Maxine Peake – Anne

Sarah Lancashire – Julia

Vicky Mcclure – Bez grzechu

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Adelayo Adedayo – The Responder

Anne-Marie Duff – Siostry na zabój - zwyciężczyni

Fiona Shaw – Andor

Jasmine Jobson – Top Boy

Lesley Manville – Sherwood

Saffron Hocking – Top Boy

AKTOR

Ben Whishaw – Będzie bolało – zwycięzca

Chaske Spencer – Angielka

Cillian Murphy – Peaky Blinders

Gary Oldman – Kulawe konie

Martin Freeman – The Responder

Taron Egerton – Czarny ptak

AKTOR DRUGOPLANOWY

Adeel Akhtar – Sherwood - zwycięzca

Jack Lowden – Kulawe konie

Josh Finan – The Responder

Salim Daw – The Crown

Samuel Bottomley – Somewhere Boy

Will Sharpe – Biały lotos

MINI-SERIAL

Szpieg wśród przyjaciół

Mood - zwycięzca

Złodziej, jego żona i kajak

Będzie bolało

SERIAL KOMEDIOWY

Am I Being Unreasonable?

Big Boys

Derry Girls - zwycięzca

Ghosts

DRAMAT TELEWIZYJNY

I Am Ruth - zwycięzca

The House

Life And Death In The Warehouse

SERIAL MIĘDZYNARODOWY

The Bear

Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera - zwycięzca

Wednesday

Oussekine

Pachinko

Biały lotos

AKTORKA W KOMEDII

Daisy May Cooper – Am I Being Unreasonable?

Diane Morgan – Cunk On Earth

Lucy Beaumont – Meet The Richardsons

Natasia Demetriou – Ellie & Natasia

Siobhán Mcsweeney – Derry Girls - zwyciężczyni

Taj Atwal – Hullraisers

AKTOR W KOMEDII

Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story

Joseph Gilgun – Brassic

Lenny Rush – Am I Being Unreasonable? - zwycięzca

Matt Berry – Co robimy w ukryciu

Stephen Merchant – The Outlaws