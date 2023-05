Strażnicy Galaktyki 3 - wyniki w box office mają moc. Najlepszy drugi weekend MCU od lat

marvel

MCU wraz z filmem Strażnicy Galaktyki 3 wraca na swoje tory. Drugi weekend to zaledwie 49% spadek frekwencji w Ameryce Północnej. Jest on nie tylko lepszy niż poprzednich dwóch części, a do tego jest najlepszym drugim weekendem MCU od czasu wybuchu pandemii. Do tej pory takim rekordzistą był Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, który zanotował 54%. Reszta jednak nie schodziła poniżej 60%. Tym samym wynik box office weekendu zamknął się w kwocie 60,5 mln dolarów. Sumując, na koncie 213,2 mln dolarów.

Ten fenomenalny wynik Strażników Galaktyki 3 jest również dostrzegalny w każdym miejscu na świecie, bo globalnie spadek frekwencji to zaledwie 40%. To są jedne z najniższych spadków w historii całego MCU. Tym samym ze świata zbiera 315,7 mln dolarów. Sumując, na koncie już 528,8 mln dolarów przy budżecie 250 mln dolarów. Wydaje się, że James Gunn na pożegnanie dał MCU największy hit od lat, bo nikt raczej nie spodziewa się, by w kolejnych weekendach spadki frekwencji były wyższe. Dobre opinie widzów mają tutaj wpływ.

Super Mario Bros - box office

Animacja Super Mario Bros nadal notuje wybitnie niskie spadki frekwencji, bo tym razem to tylko 30%. Do tej pory na rynku amerykańskim zebrano 535,9 mln dolarów. Ten weekend dla animacji to kwota 13 mln dolarów i drugie miejsce. Ze świata zebrał 675 mln dolarów. Sumując, na koncie 1 mld 210 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Podium zamyka nowości w postaci filmu Book Club. Następny rozdział. Zebrał on 6,5 mln dolarów przy budżecie 20 mln dolarów. Ze świata ma 3,1 mln dolarów, więc sumując, na koncie 9,6 mln dolarów.

Hypnotic to nowy film Roberta Rodrigueza, który zanotował najgorszy wynik w swojej karierze. 2,34 mln dolarów przy budżecie 65 mln dolarów zapowiada jedną z największych klap finansowych roku. Do tego film zebrał fatalne recenzje.