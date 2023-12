HBO Max - co w 2024 roku? Pierwsze sceny z The Penguin i prequela To

fot. materiały prasowe

Wideo zapowiada plany serialowe HBO Max na 2024 i 2025 rok. Ważne jest tutaj to, że obok znanych, promowanych i głośnych hitów, widzimy tutaj sceny z takich tytułów jak Sympatyk, The Penguin, The Franchise oraz Welcome to Derry, czyli prequela To autorstwa Kinga. Z dwóch ostatnich jeszcze do tej pory nie pokazywano fragmentów.

HBO Max - zapowiedź na 2024

Wśród promowanych tytułów na 2024 są także Curb Your Enthusiasm, Industry (w 3. sezonie jest widoczny w wideo Kit Harington!), My Brilliant Friend, The Jinx, Tokyo Vice, Hacks, House of the Dragon, The Regime, Pretty Little Liars: Summer School, The Sex Lives of College Girls czy True Detective: Night Country.

Wideo porusza kwestie tytułów na 2025 rok. Niestety potwierdzają, że wówczas dopiero zobaczymy 2. sezon The Last of Us, nowe serie Białego Lotosu i I tak po prostu, a także 3. sezon Euforii. A także wspomniane Welcome to Derry, który został przesunięty z 2024 na 2025 rok.