Bajer z Bel-Air - Peacock zamawia sezony rebootu serialu

Platforma streamingowa NBCUniversal Peacock oficjalnie zamawia dwa sezony rebootu popularnego serialu komediowego Bajer z Bel-Air, który oryginalnie był emitowany w latach 1990-1996. Serwis wygrał wojnę przetargową z innymi platformami. O zamówieniu na swoim kanale na YouTubie poinformował Will Smith, gwiazda oryginału, który jest zaangażowany w projekt. Nie ma informacji czy Smith pojawi się w serialu czy skupi się tylko na funkcji producenta.

Dla przypomnienia oryginalna seria NBC opowiadała o losach Willa, chłopaka pochodzącego z biednej dzielnicy Filadelfii, który przeprowadza się do bogatego wujostwa w tytułowej dzielnicy. Serial doczekał się 6. sezonów i stał się przepustką do wielkiej, aktorskiej kariery dla Smitha. W nowej wersji ponownie zobaczymy podróż głównego bohatera, ale w trochę poważniejszym tonie. Jednak nie zabraknie zabawnych odniesień do oryginału.