Ballerina - czym różnią się sekwencje walk od tych w Johnie Wicku?

Ballerina to szykowany przez Lionsgate spin-off serii John Wick. Gwiazdą produkcji jest Ana de Armas. Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z trzeciej i czwartej części Johna Wicka. Główną bohaterką produkcji jest baletnica Rooney, która wykorzystuje swoje zabójcze zdolności, aby zemścić się na mordercach swojej rodziny.

Koordynator kaskaderów pracujący przy filmie John Wick 4, ale też przy Ballerinie, Stephen Dunlevy wyjaśnia, czym sekwencje akcji będą się od siebie różnić między tymi dwoma produkcjami. W rozmowie z portalem ScreenRant wyjaśnił, że styl walki będzie zupełnie inny. Nie może być inaczej, bo Johna Wicka poznajemy już jako doświadczonego zabójcę, natomiast postać grana przez Anę de Armas wciąż się wszystkiego uczy.

Gdy masz do czynienia z Johnem Wickiem, to masz do czynienia z prawdziwym weteranem. On widział już wszystko; robił wszystko. Ma więc bardziej wyrafinowany styl.

W przypadku postaci w Ballerinie, widzimy młodszą wersję, dosłownie zabójczynię na początku kariery, która ciągle się rozwija. Będzie popełniać błędy, będzie się uczyć. Kaskader zwraca uwagę na elementy otoczenia, które są wykorzystywane jako śmiercionośna broń, a zatem możemy się spodziewać, że tego typu scen będzie sporo. Dunlevy wspomina o dostosowaniu się do środowiska, co też na pewno będzie ważnym elementem.

Z kolei w rozmowie z Deadline, Joe Drake z Lionsgate potwierdził datę premiery filmu Ballerina, a zatem możemy spodziewać się widowiska w 2024 roku wiosną lub latem. Warto przypomnieć, że sam Keanu Reeves wystąpi w tej produkcji, jednak szczegóły roli nie są znane.

Oprócz De Armas i Reevesa w obsadzie pojawią się znani z serii John Wick Ian McShane i Lance Reddick. Reżyserem produkcji jest Len Wiseman, natomiast za scenariusz odpowiada Shay Hatten.