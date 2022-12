Ballerina: Keanu Reeves o filmie. Wiemy więcej o zabójczyni

fot. materiały prasowe

Ballerina to produkcja o młodej zabójczyni, którą na ekranie stworzy Ana de Armas. Podczas wydarzenia CCXP 2022 Keanu Reeves zajmujący stanowisko na panelu Johna Wicka, zdradził pierwsze szczątkowe informacje dotyczące kwestii fabularnych i jego roli. Odniósł się przy tym do głównej postaci, nakreślając motyw działań.

Keanu Reeves - wypowiedź

Aktor potwierdził, że pojawi się w nowym widowisku, jednak nie zagości zbyt długo. Jego postać przypisana została do kilku fragmentów. Pochwalił również całą produkcję.

Muszę w tym uczestniczyć, więc występuję w kilku sekwencjach. Kręcą właśnie teraz, a scenariusz jest świetny, historia fajna. Czekam z niecierpliwością.

Reeves opowiedział o wcieleniu Any de Armas, zdradzając element fabuły.

To kobieta, która znalazła się w bardzo trudnych okolicznościach i która szuka zemsty. Ktoś zabił jej ojca. Kto to może być? I tak, to jest jej podróż do zrozumienia swojej przeszłości. Straciła ojca w młodym wieku i tak naprawdę nie wie co się stało. Tylko tyle, że ktoś wszedł do domu i pozbawił ją rodziny. Przy tym wszystkim pojawił się tatuaż. A jak wiemy w Johnie Wicku, jeśli masz tatuaż, to coś się dzieje.

Data premiery nie jest znana. John Wick 4 - premiera w kinach 24 marca 2023 roku.