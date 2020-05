Ballerina - ogłoszenia castingowe zdradzają szczegóły spin-offu Johna Wicka

Ballerina to spin-off cyklu John Wick, który nawiązuje do jednej z organizacji, którą mogliśmy zobaczyć w trzeciej części serii. Daniel Richtman, zwykle dobrze poinformowany w kwestii hollywoodzkich widowisk dziennikarz dotarł do ogłoszeń castingowych, które rzucają sporo światła na fabułę projektu. Podobno główną bohaterką filmu ma być Rooney Brown, sierota, która dorastała w przestępczej rodzinie prowadzonej przez Dyrektorkę, postać, którą poznaliśmy w filmie John Wick 3. Rooney jest wyszkoloną zabójczynią, która podróżuje po świecie, eliminując terrorystów i inne cele, ale surowo odmawia zabicia każdego, kto jej zdaniem nie zasługuje na śmierć. Bohaterka wraca z emerytury, gdy jej rodzina zostaje zamordowana. Ponoć studio chce, aby w postać wcieliła się Chloë Grace Moretz.

Głównym antagonistą filmu ma być Burmistrz Elias Muller, lider sennego miasteczka o nazwie Sunnyvale. Jak sugeruje opis postaci, burmistrz Muller jest socjopatycznym zabójcą, który prowadzi swoje miasto pełne zabójców, próbując ochronić ich przed odkryciem przez świat zewnętrzny. Produkcja filmu ma podobno ruszyć w tym roku, a w filmie gościnnie mają pojawić się sam John Wick i wspomniana Dyrektorka. Oczywiście te informacje należy póki co traktować w sferze plotek.