John Wick Hex trafi na PlayStation 4. Jest data premiery i nowy zwiastun

John Wick Hex to taktyczna strategia, w której gracze przejmują kontrolę nad tytułowym bohaterem i stają do walki z licznymi przeciwnikami. Starcia toczone są przy użyciu specyficznego systemu, w którym wykonujemy konkretne akcje o różnym czasie trwania. Kluczem do sukcesu jest tutaj odpowiednie łączenie ich w kombinacje, które będą nie tylko efektowne, ale też i skuteczne. Gra zadebiutowała w 2019 roku na pecetach i zebrała przyzwoite oceny (średnia jej ocen w serwisie Metacritic to 73/100), a już 5 maja trafi także na konsolę PlayStation 4.

Mike Bithell (twórca gry) zapewnia, że została ona dostosowana do kontrolera i sterowanie w ten sposób będzie równie komfortowe, jak przy pomocy klawiatury i myszy. Ogłoszeniu daty premiery wersji na PS4 towarzyszy też nowy zwiastun. Materiał wideo przedstawia rozgrywkę, a także wybranych antagonistów, którzy staną nam na drodze.