Bampire - pierwsze zdjęcia. Horror z Bambi w roli głównej

Pojawiły się pierwsze zdjęcia Bampire. To horror, a zarazem komedia, w której głównym antagonistą będzie wampirzy jelonek. Jest to możliwe dzięki temu, że tak jak niegdyś Kubuś Puchatek i jedna ze starszych wersji Myszki Miki, postać Bambi, stworzona przez pisarza Felixa Saltena, weszła do domeny publicznej.

Nie mylcie filmu z Bambi: The Reckoning - nowym horrorem z uniwersum Puchatek: Krew i miód. Choć obie produkcje łączy Bambi i absurdalny klimat, nie są ze sobą w żaden sposób powiązane.

Bampire - pierwsze zdjęcia

Bampire - informacje o horrorze

Bampire to projekt, który jest finansowany z pomocą fanów. Ma być połączeniem filmu aktorskiego, animacji (ręcznie rysowanej przez Josha Stifte) i efektów praktycznych (autorstwa artystki FX Trysty Kelley). Jak zapowiada Bloody Disgusting, horror będzie inspirowany slasherami z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Nie wiadomo za wiele o fabule, oprócz tego, że możemy spodziewać się wampira Bambi.

Reżyserem jest Taylor Morden. Scenariusz napisał Zoë Wassman, który opisał film jako "Martwe zło 2 spotyka Kto wrobił Królika Rogera" i zapowiedział:

Bampire to prawdopodobnie najbardziej szalony film, który ktoś spróbował stworzyć i wyprodukować przy tym budżecie, ale wierzyliśmy - i nadal wierzymy - że ta historia jest warta opowiedzenia. Dla całej ekipy, Bampire jest dziełem zrodzonym z miłości [...].