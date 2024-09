Barbara Leigh-Hunt nie żyje. Broadwayowska gwiazda miała 88 lat

fot. IMDb

Aktorka Barbara Leigh-Hunt, która zyskała popularność dzięki występom na Broadwayu oraz w Szale Alfreda Hitchcocka, nie żyje. 88-letnia kobieta zmarła w swoim domu w angielskim mieście Warwickshire, o czym poinformowała jej rodzina. Przyczyna śmierci jest nieznana.

Kim była Barbara Leigh-Hunt?

Urodzona 14 grudnia 1935 roku, Leigh-Hunt zasłynęła na londyńskiej scenie, zyskując nawet nagrodę Oliviera. Teatr był jej prawdziwą pasją, co mogła pokazać choćby w roli Ophelii z Hamleta. Wówczas na scenie towarzyszył jej mąż, Richard Pasco, który zmarł w 2014 roku. Aktorka grała szekspirowskie role również na Broadwayu w latach 50. Dwadzieścia lat później widzowie mogli zobaczyć ją raz jeszcze, tym razem w Sherlocku Holmesie.

Leigh-Hunt angażowała się również w brytyjskiej telewizji, grając w wielu różnych serialach. Występowała u boku Colina Firtha i Jennifer Ehle w miniserialu BBC Duma i uprzedzenie, a także w Henry VIII and His Six Wives. Jej ostatnim projektem telewizyjnym był Vanity Fair z Reese Witherspoon w roli głównej.