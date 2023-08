Barbie - słynny komik ostro o filmie. "Moralizatorskie, pałające nienawiścią do mężczyzn kłamstwo"

Warner Bros.

Choć Barbie właśnie przekroczyła barierę miliarda dolarów wpływów w światowym box office, zbierając po drodze naprawdę dobre opinie od krytyków i widzów, wygląda na to, że film Grety Gerwig nie wszystkim przypadł do gustu. Głos na temat produkcji zabrał właśnie Bill Maher, amerykański komik i prezenter, znany m.in. jako gospodarz programu Real Time. Na swoim koncie w serwisie X (dawny Twitter) w naprawdę ostrych słowach skrytykował on ekranową historię.

Maher zaczął swój wywód od następującego stwierdzenia:

Miałem nadzieję, że to nie będzie moralizatorskie, pałające nienawiścią do mężczyzn, nieumierające kłamstwo (ang. "zombie lie", kłamstwo, które trwa pomimo faktów, jak choćby w przypadku pogłosek o afrykańskim pochodzeniu Baracka Obamy - przyp. aut.). Niestety, film był każdym z nich.

Dalej komik stwierdza (uważajcie na drobne spoilery związane z fabułą):

Co to jest "zombie lie"? To coś, co nigdy nie było prawdą, ale niektórzy ludzie nie mogą przestać o tym mówić (np. twierdzenie, że obniżanie podatków bogatym przyczynia się do ogólnego wzrostu dochodów). Albo COŚ, co BYŁO kiedyś prawdą, ale już nią nie jest - podczas gdy niektórzy ludzie udają, że to nadal prawdziwe. Barbie jest czymś w rodzaju "zombie lie". Uwaga na spoilery: Barbie walczy z patriarchatem. Aż po samą górę, z odpowiedzialnym za jej powstanie i składającym się z 12 mężczyzn zarządem firmy Mattel! Patriarchat! Tymczasem w prawdziwym świecie w zarządzie tej firmy zasiada 7 mężczyzn i 5 kobiet. Ok, nie mamy tu równości, ale nie jest tak jak w filmie, którego akcja według pokazanej na ekranie planszy toczy się w 2023 roku. Zarząd ten naprawdę nie zasługuje na określanie go jako "patriarchat". Tak, kiedyś go uosabiał i jakieś pozostałości po nim zostały, ale ta produkcja to przecież XXI wiek!

Maher później rozbiera poszczególne aspekty Barbie na czynniki pierwsze:

W pewnym momencie grupa Barbie musi pokonać Kenów - mówią im, by tamci coś zrobili, udając bezradne kobiety, niepotrafiące poradzić sobie z określonym problemem. (...) Oglądałem film z kobietą po 30-tce, która stwierdziła: "Nie znam ani jednej kobiety, która zachowywałaby się w ten sposób".

Na koniec komik dodał:

Tak, wiem. "Skąd mogę mieć pojęcie o patriarchacie, przecież jestem mężczyzną!". Ten argument jest tak stary, jak i głupi. Oczywiście, że nikt z nas nie może wiedzieć w pełni, przez co naprawdę przechodzą w życiu inne osoby, ale ja dostrzegam otaczający mnie świat i potrafię wyciągać wnioski. Zarząd firmy Mattel z prawdziwego świata jest dość dobrym odzwierciedleniem społeczeństwa kraju, w którym 45% miejsc w 449 zarządach firm wymienionych na liście Fortune 500 zajmują kobiety. To nie ja jestem tym, który nie nadąża - żyję w roku, w którym naprawdę żyjemy. Barbie to rozrywka, podobała mi się, ale TO JEST "zombie lie". Ludzie, którzy nie uporali się z "zombie lies", po prostu nie wzięli czerwonej pigułki, pozostając w zgodzie z AKTUALNĄ rzeczywistością. Żyjmy w tym roku, w którym żyjemy.

Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o wypowiedzi Mahera.

