Barbie w Polsce zobaczyło już 2 mln widzów! Oppenheimer w naszym kraju bije rekord filmów Nolana!

Warner Bros./Universal

Barbenheimer kontynuuje swój z całą pewnością triumfalny marsz przez rodzime kina. Jak donosi twitterowe konto Box Office Raport, na Barbie w Polsce wybrało się już 2 008 792 widzów. Od piątku do soboty na film z Margot Robbie w tytułowej roli sprzedano 220 222 biletów, co oznacza zaledwie 37-procentowy spadek w stosunku do poprzedniego weekendu. Produkcja rozpędziła się do tego stopnia, że w obecnym tygodniu wejdzie do TOP30 filmów z największą widownią w Polsce po 1989 roku, a serwis Box Office Mojo szacuje jej wpływy w naszym kraju na kapitalne 7,3 mln USD!

Równie imponujące rezultaty osiąga Oppenheimer. Choć polski dystrybutor dzieła Christophera Nolana nie podaje oficjalnych danych, Box Office Raport ocenia, że w okresie od 4 do 6 sierpnia produkcję zobaczyło ok. 195 tys. widzów (spadek ma wynosić zaledwie 11%). Razem na film sprzedano już ok. 1,1 mln biletów, co czyni go najpopularniejszym tytułem Nolana w naszym kraju.

Wiedzieliśmy, że Barbenheimer podbija serca Polaków. Tempo tego procesu jest jednak niesłychane.

Box Office 2023 - najbardziej dochodowe filmy w skali globalnej (stan na 6.08 - sporo zmian)

16. Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - 368,4 mln USD