Barbie w Libanie oskarżona o "promowanie homoseksualizmu". W Kuwejcie została całkowicie zakazana

Barbie co prawda nadal fenomenalnie radzi sobie w box office - po wtorkowej aktualizacji na jej koncie znajduje się już 1,052 mld USD, jednak produkcja Grety Gerwig nie wszędzie witana jest z otwartymi ramionami. Jak donosi Hollywood Reporter, przewodniczący filmowego komitetu cenzorów Kuwejtu podjął decyzję o zakazie wyświetlania filmu w tamtejszych kinach, argumentując to posunięcie twierdzeniem, że "utrwala on idee, które zachęcają do niedopuszczalnych zachowań i wypaczają wartości społeczne".

Produkcja z Margot Robbie w roli głównej ma również kłopoty w uznawanym - przynajmniej na tle państw bliskowschodnich - za liberalny Libanie. Minister kultury tego kraju, Mohammad Mortada, ocenia, że Barbie "promuje homoseksualizm", a ukazana w niej historia "jest sprzeczna z wartościami religijnymi i moralnymi, pomniejszając znaczenie jedności rodziny". Po tym komentarzu organ rządowy zajmujący się cenzurą filmową został poproszony o wydanie opinii na temat produkcji; wiele wskazuje na to, że i Libańczycy nie zobaczą Barbie w swoich kinach.

Co ciekawe, film począwszy od 10 sierpnia dopuszczono do emisji na dwóch największych rynkach bliskowschodnich - w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie jest jednak jasne, czy urzędy cenzorskie rzeczonych krajów nie zdecydują się na wprowadzenie zmian w samej opowieści.

Autor muzyki do Barbie odpowiada Billowi Maherowi

Z kolei w USA nie milknie echo słów komika i prezentera Billa Mahera, który określił produkcję mianem "moralizatorskiego, pałającego nienawiścią do mężczyzn kłamstwa", odnosząc się w swoim wpisie m.in. do nieprawdziwego ukazania na ekranie zarządu Mattela (w prawdziwym świecie zasiada w nim 7 mężczyzn i 5 kobiet, w filmie natomiast 12 mężczyzn). Na jego komentarz postanowił odpowiedzieć odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do Barbie Mark Ronson:

Przychodzimy do tego miejsca, aby znaleźć magię. Idziemy do kin, aby śmiać się, płakać, przejąć się... i wściekle googlować hasło "konfiguracja mężczyzn i kobiet w zarządzie Mattela", podczas gdy siedzący obok ciebie ludzie starają się po prostu cieszyć tą cholernie dobrą komedią.

