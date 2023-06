Barbie - Margot Robbie i Ryan Gosling zachwycają w ekstrawaganckich kostiumach. Róż wybiło ponad skalę!

Fot. Materiały prasowe

Opublikowano nowe zdjęcia z Barbie. Są na nich między innymi Margot Robbie, która wciela się w tytułową lalkę, a także Ryan Gosling, grający Kena. Prezentują się bardzo kolorowo. To nie wszystko. Jacqueline Durran, czyli projektantka kostiumów do filmu, pokazała wczesne szkice koncepcyjne, inspirowane klasycznymi lalkami Mattel. Widać na nich, z jaką dbałością twórcy podchodzą do materiału źródłowego. Oceńcie sami i dajcie znać, co sądzicie.

Barbie - nowe zdjęcia

Barbie

Barbie - o czym jest film?

Barbie to nowy film Grety Gerwig, reżyserki i scenarzystki, znanej z takich produkcji jak Lady Bird i Małe kobietki. Widowisko zostało oparte na kultowej serii zabawek Mattel i opowiada o tytułowej lalce. Fabuła opowiada o tym, jak Barbie zostaje wyrzucona z Barbielandu, przez co musi wyruszyć w podróż do prawdziwego świata, by znaleźć sens życia.

Barbie - 27 aktorów i kogo zagrają

Zobaczcie pełną obsadę filmu poniżej.