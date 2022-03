Batgirl - Brendan Fraser jako Firefly na nowych zdjęciach z planu

DC

Batgirl to szykowane przez platformę HBO Max widowisko o tytułowej bohaterce. Obecnie w Szkocji trwają zdjęcia do produkcji i co jakiś czas w sieci pojawiają się nowe materiały z planu. Najnowsze zdjęcia pokazują Brendana Frasera jako Firefly'a, złoczyńcę znanego z komiksów DC, który trudnił się podpalaniem. Na zdjęciach widzimy go w pełnym kostiumie, który możecie ocenić spoglądając na udostępnione fotki.

Komentujący widzą podobieństwa kostiumu z tym, który nosiła ta postać w grach wideo Batman: Arkham Asylum. Są też oczywiście inspiracje komiksami. Zobaczcie:

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1499154529153077250

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1499150001255108608

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1499129160773558276

Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Batgirl to w komiksach Barbara Gordon, córka komisarza Gordona, która postanawia zostać bohaterką i bronić mieszkańców Gotham City przed przestępcami. W filmie pojawi się ojciec Barbary oraz sam Batman/Bruce Wayne w wykonaniu Michaela Keatona. Główną rolę w produkcji gra Leslie Grace. Ponadto w obsadzie znajdują się JK Simmons, Jacob Scipio oraz wspomniani Keaton i Fraser. Adil El Arbi i Bilall Fallah reżyserują film na podstawie scenariusza Christiny Hodson.

