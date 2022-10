Batgirl - Brendan Fraser o anulowaniu filmu przez Warner Bros

fot. IMDb.com

W sierpniu gruchnęła wiadomość o kasacji filmu Batgirl, który miał powstać dla platformy HBO Max. Nie byłoby to tak wielkim zaskoczeniem, gdyby nie fakt, że projekt został już nakręcony i znajdował się na etapie montażu. Jedną z gwiazd produkcji był Brendan Fraser. Aktor w rozmowie z Variety postanowił wypowiedzieć się o kasacji filmu. Stwierdził, że była to tragiczna wiadomość, która na pewno nie wzbudziła zaufania filmowców do studia. Wspomniał również pracę na planie gdy o trzeciej nad ranem po centrum Glasgow jeździły wozy strażackie, a do dyspozycji były miotacze ognia. Fraser powiedział, że był to wysokobudżetowy film, który został okrojony do niezbędnego minimum.

Dla przypomnienia Fraser w produkcji miał wcielić się w postać Firefly'a, znanego komiksowego antagonisty, który specjalizuje się w podpaleniach.

Batgirl - obsada

W główną rolę w produkcji wcieliła się Leslie Grace. Ponadto w obsadzie oprócz Frasera znaleźli się między innymi JK Simmons jako Komisarz Gordon oraz Michael Keaton jako Bruce Wayne/Batman.