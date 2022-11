Batgirl - reżyser Avengers: Endgame krytykuje skasowanie filmu. Mówi o korporacyjnej socjopatii

fot. Marvel

Jedną z pierwszych decyzji Davida Zaslava jako nowego szefa Warner Bros. Discovery było skasowanie wielu projektów w celu znalezienia oszczędności. Jednym z nich była Batgirl. Decyzja była szokująca z tego względu, ponieważ widowisko zostało już nakręcone i znajdowało się na etapie post-produkcji.

Decyzję skrytykowało wiele osób świata kina. Swoje trzy grosze do sprawy postanowił dorzucić Joe Russo, współreżyser Avengers: Endgame, drugiego, najbardziej kasowego filmu w historii. W swojej wypowiedzi stwierdził, że wielu szefów wytwórni filmowych sprzeciwia się pomysłowi wypuszczania wysokobudżetowych filmów w serwisach streamingowych. Powiedział, że rzadko zdarza się by coś tak głośnego i tak drogiego, zostało skasowane w taki sposób, jak to miało miejsce z Batgirl. Stwierdził, że to smutne, ale to branża, w której socjopatia korporacyjna dochodzi do głosu, bo ludzie się boją.

Batgirl - zdjęcia

Batgirl

Dla przypomnienia Batgirl miało być pierwszym z wielu filmów DC, które trafią na HBO Max. Zaslav ma jednak inne podejście do tematu i zamierza uczynić z DC Studios miejsce, które robi filmy z myślą o kinowych doznaniach.