Batgirl - reżyserzy zapowiadają pyszne spaghetti z multiwersum

fot. materiały prasowe

Początkowo Batgirl szykowana była na debiut w HBO Max, ale coraz częściej mówi się o premierze kinowej. Nie wiadomo jednak, kiedy może to nastąpić. Wcześniejsze raporty sugerują, że nastąpi to w 2023 roku, natomiast opóźnienia wywołane są najprawdopodobniej niejasną przyszłością filmu The Flash. Tam bowiem dojdzie do wydarzeń, które spowodują istotne zmiany dla filmowego uniwersum DC.

Wszystko przez wybryki Ezry Millera, co stawia przyszłość filmu pod dużym znakiem zapytania. To może oznaczać, że też Batgirl znajduje się w zawieszeniu, ponieważ bez Flasha widzowie mogą nie zrozumieć, dlaczego Komisarz Gordon grany przez J.K. Simmonsa z filmów Snydera, spotyka Batmana Michaela Keatona z filmów Tima Burtona. Okazuje się jednak, że skromne wyjaśnienia podano też Adilowi El Arbi i Bilallowi Fallahowi, czyli reżyserom Batgirl. El Arbi wyjaśnił w jednym z wywiadów, że nie mieli oni zbyt szeroko przedstawionego kontekstu dotyczącego tego, skąd na ekranie wspólnie mogą występować Jim Gordon ze SnyderVerse i Michael Keaton jako Batman. El Arbi dodał jednak, że zabawa z multiwersum spodoba się fanom.

Myślę, że będziecie musieli zobaczyć inne filmy, aby zrozumieć, co się dzieje, dlaczego mamy sytuację przypominającą spaghetti z multiwersum w tym aspekcie. To będzie pyszne spaghetti, jestem tego pewien.

fot. materiały prasowe