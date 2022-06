Flash - wyciekła fabuła kinowego filmu. Jest odpowiedź: co z Supermanem w DCEU?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Wszystko co związane z filmem The Flash w ostatnich tygodniach jest omawiane w kontekście ekstremalnie negatywnym. Dzieje się tak przez kolejne przerażające działania aktora, grającego tytułową rolę. Ezra Miller najpierw został dwukrotnie aresztowany na Hawajach i postawiono mu zarzuty, potem pojawiła się informacja o manipulowaniu 18-letniej Tokaty Iron Eyes, której groził, dawał narkotyki i alkohol oraz - według doniesień - uciekł razem z nią i innymi kobietami, które traktują go jak przywódcę sekty. Sąd na prośbę rodziny dziewczyny wydał nakazał, aby aktor nie zbliżał się do 18-latki, ale nie mogą ich zlokalizować. Aktor ucieka przed służbami. W tym wszystkim nie jest więc zaskakujące, że nagle do sieci wyciekają informacje o fabule Flasha.

Flash - wyciek

Można już snuć teorie, czy aby nie jest to wyciek kontrolowany. Być może Warner Bros. chce sprawdzić reakcje na to, co mają przygotowane? Czysta spekulacja. Sami oceńcie, co planują. Jest tu wiele informacji uważanych za spoilerowe, ale raczej nie są to wszystkie szczegóły. Źródłem wycieku jest YouTuber, który wcześniej udostępnił przed premierą fabuły filmów Matrix Zmartwychwstania oraz Godzilla kontra Kong - obie się sprawdziły, więc dysponuje rzetelnymi źródłami. Pomimo tego całość zaznaczamy jako plotkę do czasu potwierdzenia lub zdementowania wycieku.

Na obecną chwilę Flash ma ustaloną premierę na 2023 roku, ale nie wiadomo, czy do niej dojdzie. Warner Bros. kompletnie nie zareagowało na kolejne kontrowersje związane z Ezrą Millerem, które siłą rzeczy wpłynął na film i jego promocję.