Sequele Batmana będą kręcone jednocześnie? James Gunn dementuje

W ostatnim czasie nie otrzymywaliśmy oficjalnych informacji o sequelach filmu Batman. Jedynie przesunięto premierę drugiej części z 2025 roku na 2 października 2026 roku, na co duży wpływ miały strajki scenarzystów i aktorów.

Jednak teraz pojawiła się plotka, która mówiła, że prace na planie do The Batman Part II rozpoczną się w przyszłym roku. Do tego reżyser Matt Reeves miałby kręcić część drugą i trzecią jednocześnie.

Te doniesienia zdementował na Threads James Gunn, który jest szefem DC Studios i czuwa nad rozwojem uniwersum wraz z Peterem Safranem.

W tym temacie wypowiedział się scooper Jeff Sneider, który napisał, że nikt z komentujących sytuację nie ma pojęcia, co dzieje się za kulisami Batmana i nikt nie ma racji. Dodał, że mamy być cierpliwi w stosunku do Matta Reevesa.

Przypomnijmy, że Batman w reżyserii Reevesa nie należy do budowanego uniwersum DCU, podobnie jak Joker Todda Phillipsa. Obie produkcje są zaliczane do Elseworlds.

