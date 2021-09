DC pokazuje nowego wroga Batmana - oto Abyss. Szykuje się też kolejny event, Shadows of the Bat

DC

Już od jakiegoś czasu wiemy, że scenarzysta Joshua Williamson i rysownik Jorge Molina przejmą serię Batman - do zmiany na polu artystycznym dojdzie w 118. zeszycie cyklu. Ujawniono również, że to właśnie w tym komiksie zadebiutuje nowy wróg Mrocznego Rycerza o przydomku Abyss.

Póki co niewiele wiemy o tej postaci; Molina zamieścił jednak w sieci szkic koncepcyjny, który oferuje nam jeszcze lepsze spojrzenie na antagonistę. Co ciekawe, zmierzy się on nie tylko z herosem, ale i powracającą do uniwersum grupą Batman Inc., w skład której wchodzili wcześniej choćby Nightwing, Robin, Red Hood, Batwoman, Oracle czy Batwing.

DC ogłosiło również powstanie eventu o tytule Shadows of the Bat. Pierwsza z 12, mających ukazywać się na amerykańskim rynku co tydzień odsłon ukaże się w styczniu pod postacią zeszytu Detective Comics #1047. Opowieść, której scenarzystką jest Mariko Tamaki, skupi się na Wieży Arkham, następczyni zniszczonego Azylu Arkham, w której są przetrzymywani najgroźniejsi przeciwnicy Batmana. Z czasem przejmą oni kontrolę nad placówką, a Mroczny Rycerz i jego sojusznicy będą musieli powstrzymać nadchodzące zagrożenie.

Oto materiały promocyjne: