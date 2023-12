Batman Beyond w wersji aktorskiej ma zwiastun. Tak zapowiada się fanowski film

fot. materiały prasowe

Reklama

Batman Beyond: Year One to film fanowski wyreżyserowany przez Michaela Yu na podstawie jego scenariusza. Nie wiadomo, kto wciela się w tytułowego superbohatera, ale dzięki pierwszemu teaserowi możemy zobaczyć, jak prezentuje się Terry McGinnis w roli Mrocznego Rycerza przyszłości. Twórcy twierdzą, że do roli McGinnisa i starszego Bruce'a Wayne'a znaleźli aktorów wręcz idealnych. Natomiast fakt, kto ich gra ma być niespodzianką, którą później ujawnią. W innych rolach występują Isabelle Hahn, Tony Vittorioso, Bruce Inaba, Dayna Huor, Justin Vancho, Fiona Dorn, D.Y. Sao, Erin Miller oraz Koki Tomlinson.

Batman Beyond: Year One - teaser fanowskiego filmu

Batman Beyond: Year One - o czym fanowski film?

Historia rozgrywa się w 2050 roku. Minęły lata od zniknięcia Batmana. Gotham przebudowało się i stało miastem przyszłości znanym jako Nowe Gotham. Pełno tu świateł, futurystycznej technologii i nowych złoczyńców rządzących ulicami pod nieobecność Batmana. To zmienia się, gdy młody Terry McGinnis odkrywa, że stary Bruce Wayne tak naprawdę był Batmanem i teraz idzie w jego ślady. Fabuła skupia się na Terrym kilka miesięcy po tym, jak stał się Batmanem.

Przypomnijmy, że serial animowany Batman - 20 lat później (znany także jako Batman przyszłości) był emitowany w latach 1999 - 2001. Formalnie był on kontynuacją kultowej animacji Batman z 1992 roku. Do tej pory nigdy ta historia nie doczekała się wersji aktorskiej, choć nie raz były plotki o tym, że DC miało plany.