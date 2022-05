Batman jest biseksualny? Padła sugestia - to może być rewolucja w mitologii Bruce'a Wayne'a

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Czy Batman jest biseksualny? - od kilkunastu godzin to pytanie zadaje sobie wielu miłośników postaci Mrocznego Rycerza i internautów. Powodem takiego obrotu spraw jest sugestia na temat orientacji seksualnej Bruce'a Wayne'a, która znalazła się w wydanym na amerykańskim rynku 17 maja komiksie Batman: The Knight #5. W serii ze scenariuszem Chipa Zdarsky'ego ukazano przygody młodszej wersji herosa, który pod okiem wielu mentorów szkoli się m.in. w sztuce szpiegostwa.

W 5. odsłonie cyklu młody Bruce i nieustannie rywalizujący z nim przyjaciel, Anton (ten ostatni w przyszłości stanie się również działającym w Gotham herosem, Ghost-Makerem), zostają uwolnieni z rosyjskiego więzienia przez byłego funkcjonariusza KGB, Avery'ego Oblonsky'ego. Dawny agent to w rzeczywistości Aleksij Jahontow, do którego Wayne chciał dotrzeć w celu dalszych przygotowań do roli szpiega.

Czytelnicy na tym etapie lektury zdawali sobie sprawę, że Bruce i Anton byli wcześniej trenowani w sztuce uwodzenia. Po uwolnieniu z więzienia pierwszy z nich oznajmia przyjacielowi, że boi się powrotu do Gotham, gdyż ostatnia misja podkopała w nim wszelkie ambicje. Anton w ramach odpowiedzi nazywa Bruce'a "niesamowitym" i zbliża swoje usta do rozmówcy; gdy pocałunek mężczyzn wydaje się być kwestią czasu, romantyczny moment przerywa przybywający w to samo miejsce Oblonsky. Zobaczcie sami:

Batman: The Knight #5 - plansze

Jakby tego było mało, po lekturze ostatniego zeszytu serii Urban Legends kilku internautów także doszło do wniosku, że dzielący niezwykle emocjonalne chwile John Constantine i Batman mogą darzyć się romantycznym uczuciem. Przypomnijmy, że stosunkowo niedawno DC ogłosiło, że biseksualny jest również inny członek rodziny Batmana, Tim Drake.

Na rewelacje z zeszytu The Knight #5 zdążyli już zareagować użytkownicy Twittera. Jeden z nich pisze choćby:

Znacie TYCH ludzi, którzy będą teraz zachowywać się tak, jakby to (scena ze wspomnianego wyżej komiksu - przyp. aut.) było rujnowaniem postaci.

Oto przykładowe reakcje internautów:

Sugestia biseksualności Batmana - reakcje internautów