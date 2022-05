Conan Barbarzyńca zniknie z uniwersum Marvela. Firma traci prawa do postaci

Marvel

Choć spekulacje na ten temat powstały już przed weekendem, wczoraj Marvel oficjalnie potwierdził, że Conan Barbarzyńca kończy swój udział w uniwersum Domu Pomysłów. Wydawnictwo straci bowiem prawa do postaci, a te w pełni powrócą do ich pierwszego właściciela, firmy Cabinet Entertainment, która zamierza wydawać komiksy z herosem na własną rękę.

Ostatnią serią poświęconą bohaterowi będzie King Conan ze scenariuszem Jasona Aarona, której zapowiedziany na lipiec 6. zeszyt stanie się ostatnim komiksem Marvela z udziałem protagonisty. Do końca roku Dom Pomysłów będzie jednak wypuszczał na amerykańskim rynku wydania zbiorcze i kolekcjonerskie, w skład których mają wchodzić wydawane wcześniej tomy.

Fred Malmberg, dyrektor wchodzącej w skład Cabinet Group firmy Heroic Signatures, tak komentuje całą sytuację:

Mieliśmy naprawdę cudowny czas w trakcie współpracy z Marvelem, jednak ostatecznie zdecydowaliśmy się nie udzielać mu licencji dłużej niż do końca roku. Conan jest obecny w komiksach od ponad 50 lat. Podjęliśmy decyzję, aby samemu przejąć pałeczkę - nie dotyczy to tylko Conana, ale wszystkich postaci, do których mamy prawa. Szczegóły w tej sprawie nie zostały jeszcze ustalone.