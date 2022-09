Batman: Caped Crusader - kto ma szansę kupić serial animowany? To może być hit

fot. materiały prasowe

HBO Max w 2023 roku przestanie istnieć. Warner Bros. Discovery dokona połączenia tej platformy z serwisem Discovery+ pod nową nazwą. Aby uciąć koszty, wiele projektów skasowano, usunięto filmy i seriale z platformy oraz też dużo tytułów w produkcji anulowano. Jednym z nich jest bardzo oczekiwany serial animowany Batman: Caped Crusader, który ma być duchową kontynuacją najlepszego serialu superbohaterskiego, czyli animowanego hitu Batman z lat 90.

Batman: Caped Crusader - kto kupi serial?

Według The Hollywood Reporter zainteresowanie platformy tym projektem jest ogromne. Obecnie o zakup serialu walczą Netflix, Amazon oraz Apple TV+. Na ten moment nie ma już pytania: "czy ktoś ten serial kupi?", ale bardziej jest to kwestia KTO tego dokona i go zrobi. To powinno rozstrzygnąć się w ciągu kilku tygodni.

Przypomnijmy, że za sterami stoją Bruce Timm (twórca wspomnianego serialu z lat 90), Matt Reeves (reżyser kinowego Batmana) i J.J. Abrams. Serial animowany ma być powrotem do korzeni Batmana osadzonych w klimacie noir. Twórcy zapowiadali, że głębiej wejdzie on w psychikę kultowych postaci.