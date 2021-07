Batman/Fortnite: Punkt Zerowy we wrześniu w Polsce! Będzie bonus dla fanów gry

DC

Już 7 września na polskim rynku nakładem wydawnictwa Egmont ukaże się album Batman/Fortnite: Punkt Zerowy - to znakomita wiadomość nie tylko dla miłośników Mrocznego Rycerza, którzy z tą historią będą mogli zapoznać się zaledwie 5 miesięcy po premierze pierwszego zeszytu serii w USA, ale również dla fanów gry, którzy znajdą w tomie bonusowy kod odblokowujący w Fortnite siedem cyfrowych przedmiotów związanych ze światem DC.

Oficjalny opis fabuły prezentuje się następująco:

Kiedy na niebie nad Gotham pojawia się niezwykła szczelina, Batman zostaje wciągnięty do dziwacznego i nieznanego świata. Na miejscu orientuje się, że nie pamięta, kim jest ani skąd pochodzi...Batman próbuje przypomnieć sobie swoją przeszłość i znaleźć sposób ucieczki z niekończącej się pętli chaosu i walki. Na jego drodze staną takie postacie jak Najeźdźca-Renegatka, Paluch Rybny czy Bandolierka. Spotka także ludzi, którzy wydadzą mu się dziwnie znajomi. Mroczny Rycerz stara się zrozumieć ten osobliwy świat. W końcu odkrywa szokującą prawdę o wyspie i o tajemniczym punkcie zerowym.

W tej historii zobaczycie również kilka znanych twarzy ze świata DC; zaskakujący, ostatni zeszyt rozciąga z kolei fabułę na płaszczyznę obejmującą całe multiwersum.

Oto plansze promocyjne:

Batman/Fortnite: Punkt Zerowy - materiały promocyjne

Cyfrowe przedmioty, które w grze Fortnite będą możliwe do odblokowania po wprowadzeniu specjalnego, jednorazowego kodu, to: strój Harley Quinn – Rebirth, strój Opancerzony Batman – Zero, lotnia Batman – Zero, kilof Szpon z Kotwiczką Kobiety-Kot, lotnia Niszczyciel Deathstroke’a, plecak Zemsta Harley Quinn i kilof Topór-batarang.

Scenarzystami opowieści są Donald Mustard i Christos Gage, natomiast za rysunki odpowiadają Reilly Brown, Christian Duce, Nelson Faro DeCastro i John Kalisz. Polskie wydanie ma liczyć 156 stron, a jego cena okładkowa została ustalona na 59,99 zł.