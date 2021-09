Batman - takiego Gotham jeszcze NIGDY nie było. Jeffrey Wrigh o tym, czego oczekiwać

fot. materiały prasowe

Batman według wszystkich dostępnych do tej pory informacji prezentuje się jako produkcja, której jeszcze nie widzieliśmy na dużym ekranie od DC. Wydaje się niezwykle zakotwiczony w prawdziwym świecie i realistyczny. Najbardziej odzwierciedli to prawdopodobnie samo miasteczko Gotham. Szczególnie jeśli wierzyć komentarzom aktora, który wcieli się w Jima Gordona. Jeffrey Wright wypowiedział się na temat rzeczy, które wniesiono do fikcyjnego świata z zewnątrz i zdradził czego możemy oczekiwać. Wygląda na to, że tym razem świat Mrocznego Rycerza będzie wręcz namacalny dla widza.

Jeffrey Wright

Widziałem w filmie tematykę związaną z korupcją i napięciami na tle klasowym. I wszystkie te rzeczy, które chciano przenieść z zewnątrz do tego uniwersum, żeby nabrało znaczenia. W pewien sposób to przenoszenie fikcji do prawdziwego świata. Jest zachowana świetna równowaga pomiędzy nimi i to naprawdę coś wspaniałego.

Według aktora w Batmanie zobaczymy Gotham, jakiego jeszcze nie było.

To Gotham, które możemy dotknąć. Gdy zobaczyłem sposób, w jaki został opisany Batmobile, zrozumiałem że dążymy do estetyki czegoś niezwykle namacalnego. Jeśli zmrużysz oczy na jednej z uliczek w Nowym Jorku, możesz zobaczyć jak pojawia się Gotham.

Batman - premiera w kinach w USA 4 marca 2022 roku.