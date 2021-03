Batman. Biały Rycerz - Harley Quinn w takim kostiumie jeszcze nie widzieliśmy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W ostatnim czasie w różnych, niepowiązanych ze sobą fabularnie historiach strój Harley Quinn ulegał zmianie; jedną z tego typu metamorfoz możemy zobaczyć w zeszycie Batman: White Knight Presents: Harley Quinn #6, który poszerza uniwersum znane także polskim czytelnikom z komiksu Batman. Biały Rycerz.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w tej rozgrywającej się w alternatywnym świecie historii Bruce Wayne przebywa w więzieniu, większość przeciwników Mrocznego Rycerza nie żyje, a sama Harley stara się wieść spokojne życie razem z dwójką dzieci o imionach Jackie i Bryce (ich ojcem jest Jack Napier aka Joker) i swoimi hienami.

Gdy jednak dwoje nowych złoczyńców, sadystyczny Producer i pomagająca mu Starlet, za pomocą ładunków wybuchowych zniszczyli dom Quinn, a w wyniku ataku zginęło jedno z jej zwierząt, antybohaterka zdecydowała się działać. Pomaga jej w tym wydostający się z więzienia Wayne, który zostawia Harley zupełnie nowy strój. Zobaczcie sami:

Batman: White Knight Presents: Harley Quinn #6 - okładka alternatywna

Scenarzysta Sean Murphy (choć za większą część wspomnianego zeszytu odpowiada Katana Collins) określił już powyższy kostium mianem "stroju noir". Jest on kuloodporny i chroni antybohaterkę przed ciosami zadawanymi nożem. Co ciekawe, Quinn postanowiła przypiąć do pasa obrożę zmarłej w czasie ataku bombowego hieny Lou.