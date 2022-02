Batman - czy Superman istnieje w świecie filmu? Matt Reeves o usuniętej scenie z Barrym Keoghanem

Źródło: Warner Bros.

Premiera filmu Batman zbliża się wielkimi krokami. Produkcja nie jest częścią DCEU, w którym istnieję inni członkowie Ligi Sprawiedliwości. Jednak wielu fanów zapewne zastanawia się, czy w świecie przedstawionym w nowym widowisku o Mrocznym Rycerzu istnieją superbohaterscy przyjaciele mściciela w pelerynie jak Superman i inne osoby z mocami. Niestety gwiazdy produkcji, Robert Pattinson i Zoë Kravitz nie mają dobrej wiadomości dla wielbicieli DC. W rozmowie z portalem Comicbook.com przedstawili argumenty, dlaczego w świecie nowego Batmana nie ma postaci z supermocami. Stwierdzili, że ich film wprowadza naprawdę przyziemny pogląd na mitologię DC. Kravitz powiedziała, że ich świat i świat Supermana po prostu nie łączą się ze sobą.

Potwierdził to reżyser filmu, Matt Reeves, W rozmowie z portalem Collider stwierdził, że raczej nie można uwierzyć, że świat z jego produkcji łączy się z innym światem osób z supermocami. To po prostu nie znajdowało się w kręgu zainteresowań twórcy i chce skupić się na postaciach ze środowiska Gotham.

Batman plakat

Batman - usunięta scena

Reeves w tym samym wywiadzie opowiedział również o jednej z usuniętych scen z filmu, mianowicie chodzi o sekwencję z więźniem granym przez gwiazdę Eternals, Barry'ego Keoghana. Filmowiec wyjawił, że była sekwencja, w której Batman udaje się do Arkham, aby spotkać się z Riddlerem i była w niej postać grana przez Keoghana. Ostatecznie nie trafiła do kinowej wersji produkcji. Jednak Reeves zaznaczył, że zapewne wypuszczą ją już po premierze widowiska, bo to bardzo ciekawa sekwencja. Dla przypomnienia według spekulacji Keoghan ma podobno wcielać się w ikonicznego złoczyńcę, Jokera i być może Reeves skrzętnie ukrywa ten fakt.

Batman - kategoria PG-13

Ponadto filmowiec zdradził, że od początku jego współpracy z Warner Bros nad filmem o Mrocznym Rycerzu była jedna zasada - produkcja miała mieć kategorię wiekową PG-13. Reeves stwierdził, że może spokojnie to zrobić, ponieważ w widowiskach z serii Planeta Małp musiał również znaleźć ten balans. Uznał, że może nagiąć kategorię PG-13, aby pokazać w filmie, to co chce.

Batman - premiera filmu w polskich kinach 4 marca.

