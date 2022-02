Batman - soundtrack w sieci za darmo. Klimatyczna muzyka!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Informacje o cyfrowej premierze soundtracku z Batmana ogłosił reżyser Matt Reeves na swoim Twitterze. Album jest w całości dostępny za darmo do przesłuchania. Można to zrobić na pośrednictwem różnych streamingów jak Spotify oraz w treści newsy na YouTube. Tam też cały album został opublikowany przez Water Tower Music.

Kompozytor muzyki jest Michael Giacchino, dla którego nie jest to pierwszy komiksowy film. Wcześniej robił m.in. filmy o Spider-Manie w ramach MCU.

Batman - soundtrack za darmo

https://twitter.com/mattreevesLA/status/1497115684903571456

Jest też podana lista utworów, która może być spoilerowa!

Can't Fight City Halloween

Mayoral Ducting

It's Raining Vengeance

Don't Be Voyeur With Me

Crossing The Feline

Gannika Girl

Moving In For The Gil

Funeral And Far Between

Collar ID

Escaped Crusader

Penguin Of Guilt

Highway To The Anger Zone

World's Worst Translator

Riddles, Riddles Everywhere

Meow And You And Everyone We Know

For All Your Pennyworth

Are You A Kenzie Or A Can't-zie?

An Im-purr-fect Murder

The Great Pumpkin Pie

Hoarding School

A Flood Of Terrors

A Bat In The Rafters

The Bat's True Calling

All's Well That Ends Farewell

Batman - premiera 4 marca 2022 roku tylko w kinach.

