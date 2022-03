Reżyser Batmana nie zrobiłby filmu w MCU. Tłumaczy dlaczego

Fot. Materiały prasowe

Choć Matt Reeves jest fanem Marvel Cinematic Universe, to nie chciałby zrobić filmu w tym uniwersum. Artysta miał nawet wątpliwości przed zajęciem się tak dużym projektem jak najnowszy Batman. Jego brak zainteresowania zagłębianiem się w DCEU spowodował, że jego opowieść o Czarnym Rycerzu rozgrywa się we swoim własnym Batverse. Widać, że filmowiec chce pokazać oryginalne historie. Jak można się domyślić, tak rozbudowany i połączony ze sobą świat jak MCU mógłby stanowić dla niego wyzwanie.

Matt Reeves zdradził portalowi Variety:

Kevina Feige'a Mam tak ogromny szacunek doi filmowców Marvela. Ale jeśli mam być szczery, to nie mam pojęcia, jak miałbym utorować sobie drogę przez to uniwersum.

Batman - plakat

Następnie reżyser Batmana odniósł się do szczegółowej ciągłości MCU. Dla niego w uniwersum musi być jeszcze coś do odkrycia, żeby miał trochę swobody twórczej.

Jeśli miałbym się zaangażować w coś, co już zostało mocno osadzone, to mógłbym się pogubić. Więc nie sądzę, że oni też byliby ze mnie zadowoleni.

W ostatnich latach widać, że filmowcy potrzebują solidnej wiedzy na temat szerokiej biblioteki produkcji Marvel Studios, by naprawdę w pełni zrozumieć zawiłości tego świata. A to nie coś, co interesuje Matta Reevesa.

Wybieracie się na Batmana do kina? Dajcie znać w komentarzu.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zobacz także:

Batman - premiera 4 marca w kinach.