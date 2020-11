The Batman - bezpieczeństwo na planie i tajemnicza rola Jayme Lawson

fot. IMDb

Jayme Lawson to młoda, dziewiętnastoletnia aktorka, która w filmie Batman wcieli się w postać o imieniu Bella Reál (zaznaczmy, że jest to dopiero drugi film fabularny aktorki) - dotychczas wiedzieliśmy o niej jedynie tyle, że będzie to filmowa kandydatka na stanowisko burmistrza; być może jest to postać stworzona na potrzeby filmu, a może jej prawdziwą tożsamość poznamy dopiero w trakcie seansu. W wywiadzie dla The Hollywood Reprter aktorka opowiedziała, że była bardzo zdenerwowana w czasie realizacji (wystarczy wspomnieć te wszystkie znane nazwiska członków głównej obsady), dając też do zrozumienia, że jej bohaterka rzeczywiście nie jest "częścią historii Batmana", czyli komiksów. Powiedziała, że ma z nią coś wspólnego, a w filmie ma odwagę, by stanąć naprzeciw potężnym oponentom.

Lawson wspomniała też, że plan produkcji DC Films jest "całkowicie bezpieczny" - protokoły bezpieczeństwa jej zdaniem w stu procentach spełniają swoje zadanie. Batman wykorzystuje też w wybranych scenach technologię produkcji wirtualnej Industrial Light & Magic z The Mandalorian.