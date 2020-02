Batman - Początek - tęsknicie za trylogią Nolana? Strój herosa mógł wyglądać inaczej [SZKICE]

Batman - Początek, który na ekrany kin wszedł w 2005 roku, położył podwaliny pod znakomicie przyjętą zarówno przez krytyków, jak i widzów trylogię Mrocznego Rycerza w reżyserii Christophera Nolana. Do dziś uznaje się ją za jedno z najlepszych i najważniejszych przedsięwzięć superbohaterskich w historii kina. Jak się teraz okazuje, o jej pierwszej odsłonie nie wiemy jeszcze wszystkiego. Do sieci trafiły bowiem niepublikowane do tej pory szkice koncepcyjne z produkcji Warner Bros.

Ich autorami są graficy Simon McGuire i Jock. Prace pozwalają nam lepiej przyjrzeć się m.in. procesowi zmiany kostiumu tytułowego bohatera - dość powiedzieć, że Nolan początkowo chciał w tej kwestii postawić na pełny realizm, a dopiero po namowach ze strony innych twórców zdecydował się zaczerpnąć inspiracje z komiksów. Grafiki ujawniają więc nie tylko alternatywne wersje stroju Mrocznego Rycerza, ale również akcentują szczegóły techniczne - zawarte w kostiumie narzędzia komunikacyjne czy oferują dokładne spojrzenie na pas protagonisty. Na tym jednak nie koniec. W galerii zobaczycie także inny wizerunek Ra's al Ghula i symboliczne nawiązanie do śmierci rodziców Bruce'a Wayne'a. Spójrzcie sami:

Batman - Początek - szkice koncepcyjne