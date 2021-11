Tożsamość nowego Talona z Trybunału Sów ujawniona. To syn legendy ze świata Batmana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Zaskakujące informacje docierają do nas z niedawno wydanego na amerykańskim rynku zeszytu The Joker #9 - komiks ujawnia bowiem tożsamość nowego Talona. W rzeczonej opowieści Barbara Gordon aka Oracle odkrywa, że Trybunał Sów zamierzał zabić Księcia Zbrodni, przygotowując w tym celu szeroko zakrojony plan. Po dotarciu do tej informacji bohaterka znalazła się na celowniku złowrogiej organizacji.

I tak w trakcie pobytu na słynnej wieży zegarowej w Gotham Gordon i jej towarzysze zostali zaatakowani przez nową wersję Talona. Oracle koniec końców zdołała pobrać próbkę krwi napastnika; jak się okazuje, DNA należy do jej brata, Jamesa Gordona Jr. Cała sytuacja może szokować część fanów: syn słynnego komisarza policji ze świata Batmana zginął bowiem przeszło rok temu w zeszycie Batgirl #49, za co jego ojciec winił później m.in. Barbarę.

James Gordon Jr. to postać wprowadzona do świata DC w 1987 roku. Z czasem stał się on działającym w niezwykle sadystyczny sposób seryjnym mordercą i późniejszym przeciwnikiem Batmana, Nightwinga czy Batgirl. W erze DC Odrodzenie dokonał wielu zabójstw, dzięki czemu chciał zwrócić na siebie uwagę swojego ojca i siostry.