Najpotężniejszy Iron Man w historii już tu jest. W boga zmienił się jednak ktoś jeszcze

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Donosiliśmy już Wam, że w 14. zeszycie serii Iron Man autorstwa Christophera Cantwella (scenariusz) i Cafu (rysunki) tytułowy bohater postawi pierwszy krok w swojej podróży ku przemianie w boga. Przypomnijmy, że taki obrót spraw jest konsekwencją faktu, iż Tony Stark w trakcie boju z potężnym złoczyńcą Korvaciem wystawił się na działanie Mocy Kosmicznej - tej samej siły, która napędza Galactusa. Jak się jednak teraz okazuje, boskie przymioty zyskał nie tylko sam Iron Man.

W Iron Man #14 protagonista wszedł w stan przypominający sekwencję marzeń sennych. Dzięki temu mógł skonfrontować się ze swoją przeszłością: traumatycznym dzieciństwem, współpracą z Avengers czy z samym Korvaciem. Po przebudzeniu Stark postanowił wykorzystać nowe moce do czynienia dobra. Sęk w tym, że na statku Galactusa doszło do powstania jeszcze potężniejszej wersji Korvaca, który zaprezentował się w niewidzianej do tej pory zbroi. Zobaczcie sami:

Iron Man #14 - plansze

Co ciekawe, Korvac wierzy, że jest teraz zbawcą wszechświata, a wzrost jest potęgi doprowadzi do uzdrowienia kosmosu. Wszystko wskazuje jednak na to, że antagonista dąży de facto do zwiększenia swojej siły i uzyskania jeszcze większej kontroli nad rzeczywistością.