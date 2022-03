Batman - Zoë Kravitz interpretuje postać Seliny Kyle jako osobę biseksualną

fot. Warner Bros.

Sylina Kyle znana również jako Catwoman, doczeka się kolejnego ekranowego przedstawienia. Tym razem w postać wcieli się Zoë Kravitz (Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć) w filmie Batman. W jednym z wywiadów zdradziła, że interpretuje swoją postać jako osobę biseksualną.

W komiksach Catwoman zazwyczaj przedstawiana jest właśnie jako osoba o orientacji biseksualnej, ale do tej pory nie było takiego przedstawienia na dużym ekranie. Czy to się zmieni? W filmie pada jedynie sugestia dotycząca orientacji biseksualnej, ale aktorka w rozmowie z Pedestrian.tv powiedziała, że tak zinterpretowała zamieszczone w scenariuszu przesłanki. Film nie wszedł jeszcze do kin, więc podarujemy sobie dokładne szczegóły omawianej sceny.

Co ciekawe, reżyser Matt Reeves w innym z wywiadów również odniósł się do tej kwestii i powiedział, że nie wydaje mu się, aby poszli bezpośrednio w tym kierunku, ale rzeczywiście można tak odczytać postać po seansie. Twierdzi, że jej relacja z Batmanem ma więcej głębi i nie chodzi tylko o seksualność, ale oczywiście od początku chciano, żeby całość miała bardziej intymny wymiar.

Batman - plakat

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zobacz także:

Batman - premiera 4 marca w kinach.