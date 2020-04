Battlefield V z ostatnią dużą aktualizacją. Zobacz zwiastun rozszerzenia Into the Jungle

DICE ujawniło plany dotyczące dalszego rozwoju Battlefield V. Ten zakończy się już w czerwcu, bo to właśnie wtedy popularna sieciowa strzelanka ma otrzymać ostatnią, dużą aktualizację. Zatytułowana ona będzie Into the Jungle i jak sugeruje tytuł, rozgrywka przeniesie graczy w sam środek dżungli, co z pewnością nie pozostanie bez wpływu na tempo rozgrywki.

Twórcy gry jak na razie skąpią jednak szczegołowych informacji na temat nowej zawartości. Wiemy, że nadchodząca aktualizacja ma wprowadzić sporo nowych treści, w tym dodatkowe bronie oraz aktywności dla graczy. Detali jednak brak, co niektórych może rozczarować. Na osłodę otrzymaliśmy jednak nowy zwiastun - zobaczcie sami, jak on się prezentuje.

Battlefield V zadebiutowało na rynku w 2018 roku. Tytuł dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.