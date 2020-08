Batwoman - Javicia Leslie o roli superbohaterki. Czy coś trenuje?

fot. materiały prasowe

Javicia Leslie zastąpi Ruby Rose w roli Batwoman, ale nie jako Kate Kane. Twórcy specjalnie na potrzeby serialu wymyślili oryginalną postać, która nie była obecna w komiksach.

Po raz pierwszy aktorka otwarcie opowiedziała o angażu w rozmowie z The Hollywood Reporter. Twierdzi, że ma podobną mentalność do jej bohaterki. czyli jest dziwaczna i zarazem chce pokazywać, że ona tu rządzi, bo musi. To sprawiło, że łatwiej było identyfikować się jej z bohaterką. To pozwoliło jej najpewniej też świetnie się pokazać podczas przesłuchania.

Aktorka dodaje, że jeszcze nie widziała swojego kostiumu Batwoman. Podkreśla jednak, że jest fizycznie gotowa do tej roli.

- Jestem bardzo aktywną osobą, więc móc wykorzystać to w pracy jest dla mnie niebiańskie. Trenuję Muay Thai, fitness. Wszystko, co pozwala mi być aktywną. Dlatego praca w tym serialu będzie dla mnie jak zabawa na placu zabaw - wyjaśnia.

Premiera 2. sezon Batwoman w połowie 2021 roku. Serial jest opóźniony przez koronawirusa.