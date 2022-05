Baymax! - zwiastun i data premiery. Uroczy robot z Wielkiej Szóstki rozczula widzów

Fot. Materiały prasowe

Wielka szóstka zadebiutowała na dużym ekranie w 2014 roku. Po ośmiu latach wracamy do tego uniwersum Disneya. Najnowszy zwiastun animacji Baymax! pokazuje, jak uroczy biały robot próbuje pomagać w sąsiedztwie. Nie brakuje w nim humoru, szczególnie że nie wszyscy "pacjenci" naszego herosa chcą przyjąć pomocną nadmuchaną dłoń. Znamy też datę premiery spin-offu. Serial animowany zadebiutuje na małym ekranie 29 czerwca 2022 roku.

Zobaczcie zwiastun Baymaxa! poniżej.

Baymax! - zwiastun

Wielka szóstka była połączeniem dwóch światów - komiksów Marvela i animacji Disneya. Przedstawiała losy superbohaterskiej drużyny, na której czele stał Hiro Hamada. W ten sposób poznaliśmy także przyjaznego robota Baymaxa. We franczyzie jest także animowana seria Big Hero 6: The Series, emitowana od 2017 do 2021 roku. Baymax! jest najnowszym dodatkiem do uniwersum.

Baymax! - plakat

Hiro Hamada powróci w nowym serialu animowanym Disneya. Pojawi się razem ze swoją ciotką Cass. Na poniższym plakacie możecie przyjrzeć się z bliska bohaterom.

Fot. Materiały prasowe

Baymax! - ile odcinków?

Serial będzie składał się z 6 odcinków. Pojawi się na platformie Disney+ pięć dni po zakończeniu Obi-Wan Kenobiego. Epizody będą pojawiać się w środy, tak jak w przypadku Ms. Marvel.

Baymax! - premiera 29 czerwca 2022 roku.