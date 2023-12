BBC oskarżone o promowanie woke culture. Rzecznik odpowiada na zarzuty

fot. BBC

Reklama

Campaign for Common Sense czyli Kampania dla Zdrowego Rozsądku to grupa założona przez Marka Lehaina z Departamentu Edukacji, która opowiada się za propagowaniem wolności słowa oraz ekspresji, a także szuka przykładów, gdzie te wartości są nieprzestrzegane. W ostatnim czasie grupa przeprowadziła badania mające na celu udowodnić, że popularne na świecie BBC karmi swoich widzów woke culture. Słowo "woke", czyli przebudzony to określenie ludzi wrażliwych na problemy dyskryminacji rasowej, równości płci oraz wszelkich mechanizmów społecznych i politycznych. Jednak w opinii publicznej woke culture to nic innego jak poprawność polityczna.

Kampania dla Zdrowego Rozsądku przeanalizowała materiały BBC i opublikowała częściowy wynik swoich badań za pośrednictwem The Daily Telegraph. Według grupy Marka Lehaina, BBC opublikowało 55 materiałów o niewolnictwie, w tym o osobach, które opowiadały o swoim historycznym powiązaniu z handlem niewolnikami. Badanie wskazało też na seriale, które poruszały podobne kwestie, np. Waterloo Road, w którym uczniowie buntowali się przeciwko korzeniom swojej szkoły związanym z niewolnictwem; Na sygnale, gdzie jedna z niebinarnych postaci, Sah Brockner, opowiada o swojej operacji czy nawet Doktor Who, który przez transseksualną postać Rose graną przez Yasmin Finney otrzymał aż 144 zawiadomienia od widzów o tym, że taka inkluzja jest niestosowna. Widzowie Na sygnale złożyli podobnych zawiadomień 142.

Kampania dla Zdrowego Rozsądku twierdzi:

To badanie pokazuje, że zamiast hołdować wysokim standardom bezstronności, niektóre części BBC wolą karmić woke dietą zarówno przez wątki w serialach dramatycznych, ale też niektóre z programów informacyjnych.

BBC odpowiada na zarzuty

BBC nie czekało długo z odpowiedzią na zarzuty. Rzecznik w następujący sposób wypowiedział się na ten temat:

Wybiórcze wyselekcjonowanie kilku przykładów lub zaznaczanie zwykłych pomyłek wśród tysięcy godzin materiału nie jest prawdziwą analizą ani reprezentacją tego, co BBC publikuje. Jesteśmy dumni z naszego podejścia do reprezentowania całej publiczności i różnych historii oraz perspektyw. W naszym katalogu znajdą się oczywiście produkcje, przez które nasi widzowie się nie zgodzą z tym, co obejrzeli i dlatego mamy sposoby dla nich do wyrażenia tego.