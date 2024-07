Samurai Jack i Beetlejuice zmierzają do MultiVersus, a Warner Bros. przejmuje twórców gry

fot. WBIE

Studio Player First Games ujawniło kolejne postacie, które pojawią się w MultiVersus. Główną gwiazdą najnowszego zwiastuna jest Samurai Jack, który w grze będzie dostępny od dziś, 23 lipca. Na tym jednak nie koniec niespodzianek, bo końcowa plansza materiału zdradza, że w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się także debiutów Beetlejuice'a oraz Animaniaków.

Poinformowano również, że twórcy MultiVersus trafili w ręce Warner Bros. Na czele studia nadal stać będą jego współzałożyciele - Tony Hyunh i Chris White, jednak teraz będą podlegać oni Carlosowi Barbosie, wiceprezesowi i szefowi Warner Bros. Games San Diego.

Pracowaliśmy z Player First Games od kilku lat, razem wypuściliśmy MultiVersus i jesteśmy szczęśliwi mogąc powitać ten utalentowany zespół w szeregach Warner Bros. Games - powiedział prezes WB Games, David Haddad.

Nasz zespół jest podekscytowany mogąc dołączyć do rodziny Warner Bros. Games i czujemy, że będzie to wspaniałe dla całokształtu MultiVersus. Ciężko pracujemy, by ta gra była możliwie jak najlepszym doświadczeniem i połączenie naszego zespołu z wydawcą jest optymalne dla graczy - dodał Tony Huynh.