Ben Affleck znów jako Batman - w ilu filmach zagra i co z serialem HBO Max?

Dwa dni temu fanów DC na całym świecie zelektryzowała wiadomość, że Ben Affleck wraca do roli Batmana - przypomnijmy, że aktora zobaczymy w produkcji The Flash, która ma ustawić podwaliny pod stworzenie całego multiwersum. Tuż po ujawnieniu tej informacji w sieci rozgorzała dyskusja na temat tego, czy Affleck pojawi się wyłącznie w jednym obrazie. Otwarta pozostawała też kwestia jego ewentualnego udziału w hipotetycznym serialu superbohaterskim HBO Max, o którego powstaniu spekuluje się od jakiegoś czasu.

Zazwyczaj dobrze poinformowany jeśli chodzi o produkcje o herosach Umberto Gonzalez z portalu The Wrap wyjawia teraz, że "nie będzie żadnych innych filmów" z Batmanem w wersji Afflecka; dziennikarz wykluczył też możliwość, by aktor pojawił się w serii platformy. W dodatku to w Robercie Pattinsonie dostrzega się "przyszłość franczyzy".

Z drugiej jednak strony ostatnie rewelacje ze stajni Warner Bros. i DC pokazują nam, że w tym superbohaterskim świecie nie ma rzeczy niemożliwych. Być może kolejne informacje w tej materii zostaną ujawnione w trakcie dzisiejszego DC FanDome.