The Batman - oficjalne logo i świetna grafika Jima Lee. Kiedy powrót na plan?

DC/Jim Lee

The Batman to film w reżyserii Matta Reevesa, do którego zdjęcia rozpoczęły się chwilę przed pandemią koronawirusa w marciu i zostały niedługo potem wstrzymane. Portal Variety podaje, że prace nad filmem o Mrocznym Rycerzu zostaną wznowione we wrześniu w Wielkiej Brytanii i będą odbywać się w Studiu Leavesden, gdzie powstawała seria o Harrym Potterze i film Liga Sprawiedliwości.

Wcześniej informowano też, że od kilku tygodni trwa budowa specjalnej scenografii, która będzie mieścić się właśnie we wspomnianym studiu należącym do Warnera. Ze względu na pandemię koronawirusa, tam odbywać będzie się większość zdjęć do produkcji.

fot. Warner Bros.

Ostatnio informowaliśmy was też o pojawieniu się nowego wideo promującego film podczas DC FanDome. Teraz Matt Reeves podzielił się na swoim Twitterze oficjalnym logiem filmu oraz nową grafiką stworzoną przez Jima Lee. Zobaczcie:

W obsadzie The Batman znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoë Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real.

The Batman - premiera w październiku 2021 roku.