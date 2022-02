Bestsellery Empiku 2021. Oto tegoroczni zwycięzcy

foto. materiały prasowe

Jak co roku odbyła się gala Bestsellery Empiku podczas której doceniono osobistości ze świata filmu, muzyki i literatury po których twórczość najczęściej sięgali klienci organizatora plebiscytu. Uroczystą galę prowadzili tym razem Marcin Prokop i Gabi Drzewiecka. Na otrzymanie nagrody mieli szansę m.in. Jakub Żulczyk, Patryk Vega, a także doceniono takie filmy jak Luca, Trolle 2, Listy do M. 4 czy Co w duszy gra. Jak wygląda tegoroczna lista laureatów? Zobaczcie pełne zestawienie. Na początku przedstawiamy wam kategorie filmową i literaturę.

FILM

Kino polskie

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy

Kino familijne

Mulan

KSIĄŻKA

Literatura piękna

Matka siedzi z tyłu. Opowieści z d**y wzięte, Joanna Mokosa-Rykalska

Literatura popularna

Terapeutka, B.A. Paris

Literatura polska dla dzieci

Bohaterowie Magicznego Drzewa. Stwór, Andrzej Maleszka

Rozwój osobisty

Czuła Przewodniczka. Kobieca droga do siebie, Natalia de Barbaro

Audiobook

Wilkołak - serial oryginalny Empik Go i Wydawnictwa Marginesy według scenariusza Wojciecha Chmielarza

MUZYKA

Rap & hip-hop

Młody Matczak, Mata

Pop & rock

Irenka, Sanah

Streaming

I Ciebie też, bardzo, Męskie Granie Orkiestra 2021

Live

FEST Festival

PODCASTY

Kryminatorium, Marcin Myszka

ODKRYCIA EMPIKU 2021 - MUZYKA

Polska Floryda, Szczyl

ODKRYCIA EMPIKU 2021 - FILM

Moje wspaniałe życie, Łukasz Grzegorzek

ODKRYCIA EMPIKU 2021 - LITERATURA

Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu, Aleksandra Zbroja

BESTSELLER PUBLICZNOŚCI

Mata