Bez litości 3: Ostatni rozdział - Denzel Washington zostanie odmłodzony na potrzeby prequela?

fot. materiały prasowe

Reklama

Denzel Washington wcielił się w byłego szpiega Roberta McCalla w filmach Bez litości z 2014 roku, Bez litości 2 z 2018 roku i powróci do tej roli w nadchodzącym Bez litości 3: Ostatni rozdział, który zadebiutuje 1 września w polskich kinach. Tym razem film przeniesie bohatera do Włoch. Tam też będzie musiał się zmierzyć z włoską mafią, by chronić swoich przyjaciół.

Czy jest szansa, że w przyszłości otrzymamy prequel? W wywiadzie dla NME reżyser, Antoine Fuqua ujawnił, że rozważa użycie nowych technologii do odmłodzenia Washingtona w potencjalnej genezie bohatera. "Zwłaszcza teraz, gdy mamy nową technologię, sztuczną inteligencję i tym podobne rzeczy..." - powiedział twórca w wywiadzie sugerując, że jest możliwe stworzenie filmu z odmłodzonym Washingtonem. Fuqua rozmawiał już na ten temat z Richarden Wenkiem (scenarzystą), ale nie przedstawili jeszcze swojej koncepcji aktorowi.

To wszystko wydaje się być takie świeże i nowe. Wciąż obserwuję rozwój technologii. Obejrzałem film z Harrisonem Fordem (Indiana Jones i artefakt przeznaczenia) i wiem, że pojawią się też inne... I słyszy się przecież, że ta technologia staje się coraz lepsza i lepsza. Obserwuję więc i ciekaw jestem, dokąd to zmierza.

Bez litości 3 - obsada

W obsadzie są także Gaia Scodellaro (Promises), Eugenio Mastrandrea (From Scratch), Remo Girone (Ford v Ferrari), Sonia Ammar (Scream), Daniele Perrone (Baaria), Andrea Scarduzio (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One), oraz Andrea Dodero (Blocco 181). Za kamerą stoi twórca poprzednich części Antoine Fuqua.

Bez litości 3